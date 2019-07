Affaire du bateau nord-coréen : le parti présidentiel et l’opposition s’affrontent au Parlement

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les traditionnelles séances de questions au gouvernement se poursuivent. Aujourd’hui, les députés doivent interroger l’exécutif sur les dossiers économiques. Hier, ils ont concentré leurs questions sur les chantiers politique, diplomatique et sécuritaire.Le gouvernement a alors été soumis au feu roulant des questions des élus, en particulier de celles des deux principales forces de l’opposition conservatrice, sur le récent incident du bateau nord-coréen. Une embarcation en bois qui a franchi la NLL, la frontière maritime intercoréenne, sans être repérée par la Marine sud-coréenne. C’était le 15 juin.Les deux formations, le Parti Liberté Corée et le Bareun-Avenir, ont reproché à l’exécutif d’avoir délibérément tenté de réduire, voire étouffer l’affaire. Du coup, elles ont demandé le départ du ministre de la Défense et l’ouverture d’une enquête parlementaire.Dans le camp d’en face, le Minjoo a dénoncé une offensive politique visant à susciter l’inquiétude des sud-Coréens, tout en admettant l’échec de la surveillance de l’armée.Les deux bords se sont aussi affrontés sur les restrictions japonaises visant les exportations vers la Corée du Sud. L’opposition s’en est prise particulièrement au ministère des Affaires étrangères qui, selon elle, n’a pris aucune mesure substantielle face à la mesure de Tokyo.