Universiade d’été 2019 : la Corée du Sud s’illustre en escrime

Photo : YONHAP News

L’escrime sud-coréenne n’a jamais été aussi performante que cette année lors des Universiades d’été.Hier, au dernier jour des épreuves de ce sport, qui se sont tenues à Salerne, en Italie, l’équipe masculine a décroché la médaille d’argent en fleuret, et les femmes le bronze en sabre. Ainsi, les sud-Coréens sont montés sur la deuxième marche du podium, derrière l’Italie, tandis que leurs compatriotes se sont classées 3e, devancées par l’Italie et la France.La Corée du Sud a engrangé un total de sept médailles : trois en or, une en argent et trois en bronze. Un record dans cet événement.La 30e édition de l’Universiade d’été se déroule du 2 au 14 juillet à Naples.