Salaire minimum pour 2020 : les syndicats retournent à la table des négociations

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, pour le deuxième jour de suite, la Commission nationale de la négociation collective du salaire minimum a poursuivi ses discussions marathon afin de déterminer le montant pour l’année prochaine.Les représentants des syndicats sont retournés à la table des négociations, qu’ils avaient boycottées hier. Ils reprochaient alors au patronat de réclamer la coupe de la rémunération minimale.Dans un communiqué publié avant de reprendre les pourparlers, ils ont annoncé avoir rassemblé les signatures de 11 000 sud-Coréens critiques envers les milieux patronaux. Et d’ajouter qu’ils considèrent ces signatures comme un ordre sérieux de retour aux négociations.Lors de la réunion d’aujourd’hui, les syndicats et le patronat doivent soumettre leur réclamation révisée. Et c’est sur la base de cet amendement que les discussions seront menées de plus belle. Jusqu’à présent, les premiers revendiquent une augmentation à 10 000 wons (7,6 euros) de l’heure et le patronat une réduction à 8 000 wons (6 euros). Soit respectivement une hausse de 19,8 % et une baisse de 4,2 % par rapport à 8 350 wons, le montant versé cette année.Le patron de la commission a annoncé qu’il allait boucler les discussions demain. Mais cela semble peu probable.