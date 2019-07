Fin de vie : près de 54 000 patients ont choisi de « mourir dans la dignité »

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, un total de 53 900 patients en phase terminale ont choisi de mourir dans la dignité depuis un an et cinq mois, c’est-à-dire depuis l’entrée en vigueur de la loi en la matière le 4 février 2018.D’après les données publiées hier par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, 32 460 hommes et 21 440 femmes ont opté pour la suspension ou l’arrêt des traitements. La plupart souffraient de maladies respiratoires, cérébrales ou cardiaques.67,1 % d’entre eux ont recouru à ce dispositif par consentement de leur famille. 31,9 % ont rédigé une déclaration en ce sens eux-mêmes, alors que seuls 1 % ont rempli une directive anticipée, qui peut l'être par des adultes en bonne santé.Jusqu’à présent, quelque 256 025 personnes ont signé cette dernière directive. 70 % d’entre eux étaient des femmes.