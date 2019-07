Kang Kyung-wha et Mike Pompeo s’entretiennent par téléphone sur les sanctions japonaises contre Séoul

Photo : YONHAP News

Les tensions diplomatiques s’exacerbent entre les deux voisins, après que le Japon a commencé la semaine dernière à restreindre les exportations vers la Corée du Sud de trois produits chimiques complexes.C’est dans ce contexte que les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine se sont entretenus hier soir par téléphone. Ces mesures de rétorsion de Tokyo et la visite de Donald Trump en Corée du Sud, fin juin, ont dominé leur conversation qui a duré 15 minutes.Kang Kyung-wha, actuellement en voyage en Ethiopie, a exprimé son inquiétude à l’égard des sanctions infligées par le gouvernement de Shinzo Abe. Elle a en effet affirmé que les mesures risquaient non seulement de frapper les entreprises sud-coréennes, mais également de perturber l'approvisionnement au niveau mondial. Et d’ajouter qu’elles pourraient aussi peser négativement sur les entreprises américaines et sur l’ordre commercial international. Cela n’est pas désirable non plus, selon elle, pour les relations d’amitié et de coopération entre Séoul et Tokyo, comme entre eux et Washington.D'après la ministre, le gouvernement de Moon Jae-in souhaite que l’Archipel retire ses restrictions, que la situation se calme et que les deux pays trouvent une solution par le dialogue.A son tour, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a exprimé sa compréhension. Et les deux ministres se sont engagés à continuer à travailler étroitement pour une meilleure communication entre les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés dans la région.