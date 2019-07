Restrictions sur les exportations : le gouvernement, les entreprises et les milieux scientifiques se mobilisent

Photo : YONHAP News

Afin de faire face aux restrictions nippones sur les exportations vers la Corée du Sud, le gouvernement, les conglomérats, les PME et les milieux scientifiques concernés cherchent ensemble à surmonter cette difficulté, en promouvant la recherche et le développement dans les secteurs affectés, à savoir les semi-conducteurs et les écrans.Le ministère des Sciences et des TIC a mis en place, aujourd’hui, un forum consultatif qui devrait se réunir deux fois par mois dans différentes régions du pays.A cette première séance se sont joints les responsables de grandes entreprises telles que Samsung Electronics, SK Hynix et LG Display ainsi que des PME concernées et des instituts de recherche publique.Les participants se sont notamment penchés sur les moyens de fabriquer dans le pays les trois substances chimiques en question, en identifiant les technologies urgentes à récupérer pour ce faire et les démarches visant à créer un système de coopération entre eux.Dans ce contexte, le Premier ministre Lee Nak-yon a déclaré, hier, que l’exécutif allait demander une rallonge budgétaire de 120 milliards de wons (90 millions d’euros) à l’Assemblée nationale afin de venir en aide aux firmes sud-coréennes frappées par les sanctions nippones.