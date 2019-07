Restrictions sur les exportations : un contact de travail officiel Séoul-Tokyo vendredi

Photo : YONHAP News

Le Japon a finalement accepté la proposition sud-coréenne de tenir des consultations bilatérales de travail sur leur nouveau litige commercial. Comme prévu, ce sera vendredi à Tokyo. Mais ce sont des responsables gouvernementaux de rang de directeur, et non de directeur général, qui y prendront part, à la demande de l’Archipel.Cette réunion peut s’inscrire en fait dans le cadre des discussions bilatérales que les deux nations engageaient dans le passé, en vue d’échanger sur le contrôle des produits d’exportation dits stratégiques. Depuis 2008, elles ont organisé un total de six rencontres du genre, à Séoul et à Tokyo. Et les responsables ayant un poste de directeur général ou de directeur y participaient.Quoi qu’il en soit, il s’agira du premier contact officiel entre les deux gouvernements, après que le Japon a annoncé ses restrictions. C’était le 1er juillet.