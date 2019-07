Unicef : l’aide humanitaire sud-coréenne au Nord affectée à des programmes sanitaire et alimentaire

Photo : YONHAP News

L’aide humanitaire à la Corée du Nord confiée le mois dernier par la Corée du Sud à l’Unicef a été utilisée pour l’achat de produits médicaux et alimentaires destinés à la population vulnérable du pays communiste.C’est ce qu’a fait savoir un officiel de l’organisation de l’Onu sur l’antenne de la radio américaine Radio Free Asia. Plus précisément, la contribution sud-coréenne est affectée à un programme sanitaire et alimentaire visant à prévenir les maladies des femmes enceintes et allaitantes ainsi que chez les enfants de moins de cinq ans, et à réduire leur taux de mortalité.Toujours d’après la même source, les employés du bureau de l’Unicef œuvrant sur place et les autorités nord-coréennes effectuent des surveillances régulières pour la distribution de ces produits.Pour rappel, Séoul avait décidé d’apporter un total de 8 millions de dollars aux organisations internationales pour venir en aide aux nord-Coréens. 3,5 millions de dollars ont été transmis à l’Unicef et les 4,5 millions restants au Programme alimentaire mondial (PAM).