En 10 ans, il est devenu plus difficile pour un chômeur sud-coréen de trouver du travail

Depuis la crise financière mondiale en 2009, il est devenu plus difficile pour un chômeur sud-coréen de trouver un poste, alors que celui ayant déjà un emploi le conserve plus longtemps.C’est ce que révèle un rapport publié aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). En effet, la part des chômeurs qui ont trouvé un travail moins d’un mois après leur licenciement était de 28,2 % entre 2000 et 2009, mais ce taux a baissé de 2,6 points entre 2010 et 2018.En revanche, la proportion des employés qui ont démissionné ou ont été licenciés moins d’un mois après leur embauche a reculé de 1 % entre 2000 et 2009 à 0,8 % entre 2010 et 2018. Ce chiffre se situe dans la moyenne des pays de l’OCDE.Le document en déduit que la qualité du travail s’est améliorée, tandis que la capacité des entreprises sud-coréenne à créer des postes a baissé.