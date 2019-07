L'ancien émissaire spécial pour la Corée du Nord Sung Kim nommé ambassadeur en Indonésie

Photo : YONHAP News

Le diplomate américain Sung Kim, spécialiste du dossier nucléaire nord-coréen, a été désigné comme ambassadeur en Indonésie. C’est ce qu’a annoncé hier, heure locale, la Maison blanche.Ancien émissaire spécial pour la Corée du Nord et ambassadeur en Corée du Sud, Kim avait été appelé d’urgence à rejoindre la délégation américaine en mai 2018 lors des négociations au niveau de travail avec Pyongyang avant le 1er sommet Trump-Kim tenu le mois suivant à Singapour.Né à Séoul, l’officiel américain a émigré dans les années 1970 avec son père aux Etats-Unis. Après avoir obtenu ses diplômes à la Loyola Law School et à la London School of Economics (LSE) au Royaume-Uni, il a débuté sa carrière comme procureur à Los Angeles.