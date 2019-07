Une coentreprise chimique sud-coréano-finlandaise annonce un important investissement à Ulsan

Photo : YONHAP News

L’entreprise sud-coréenne Yongsan Chemicals et le groupe finlandais Kemira Chimie ont établi une coentreprise au début de l’année, baptisée Kemira Yongsan Chemicals. Or, celle-ci a annoncé aujourd’hui un important investissement.La joint-venture débloquera quelque 50 milliards de wons, ou 37 millions d’euros, pour construire une usine de polyacrylamide (DPAM) à Ulsan, l’une des principales villes industrielles sud-coréennes. Si tout va bien, les travaux pourront s’achever d’ici décembre 2020. Et dès le mois suivant, la production commerciale démarrera, avec une capacité annuelle de 30 000 tonnes.Afin de convaincre le groupe finlandais d’y investir, l’autorité municipale d’Ulsan lui a promis des conditions privilégiées notamment sur le plan administratif. Pour ce faire, sa délégation a visité en avril le siège de Kemira à Helsinki.