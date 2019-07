Coopération aérienne : Séoul et Oulan-Bator signent un MOU

Photo : YONHAP News

Les gouvernements sud-coréen et mongol cherchent à augmenter l'offre de vols entre les deux pays, alors que la demande grimpe en moyenne de 11 % d’année en année, en s’élevant jusqu’à 300 000 passagers l’an dernier.Dans ce contexte, le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a signé avec les autorités d'aviation mongoles un mémorandum d’entente en ce sens, à l’issue de la 1ère réunion de coopération aérienne bilatérale tenue hier et aujourd’hui à Oulan-Bator.Les deux parties ont notamment décidé de tenir, le plus tôt possible, un nouveau round de négociations en vue d’augmenter la capacité des vols desservant des villes des deux pays.Pour rappel, l’offre de vols entre les deux capitales a bondi de près de 70 %, de 1 488 sièges par semaine à 2 500 sièges, et de 324 sièges à 585 sièges entre Busan et Oulan-Bator, suite au dernier round de pourparlers aériens en janvier dernier. Mais pour couvrir la demande en augmentation rapide, il est nécessaire d’accroître continuellement cette capacité dans les années à venir.