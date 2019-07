Une exposition sur la mémoire de la division de la péninsule à Berlin du 18 au 31 juillet

Photo : YONHAP News

A l’occasion du centenaire de la mise en place du gouvernement provisoire de la République de Corée et du 30e anniversaire de l’effondrement du mur de Berlin, une exposition sur la mémoire de la division de la Corée se déroulera du 18 au 31 juillet dans la capitale allemande.D’après l’annonce faite hier par le centre culturel sud-coréen en Allemagne, organisateur de cet évènement, six artistes sud-coréens, chinois, allemand et italien, sélectionnés par l’institut, vont y participer avec des œuvres de différents supports tels que l’audiovisuel, la peinture, les arts plastiques et l’art performance.Toujours selon les explications du centre culturel, ces auteurs ont reflété dans leurs ouvrages des expériences de la guerre de Corée, la douleur de la division, la vie actuelle en Corée du Nord et des pensées sur la zone démilitarisée (DMZ).