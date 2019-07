La Cour suprême juge illégal le refus de visa au chanteur de k-pop Yoo Seung-jun

Photo : YONHAP News

Le chanteur de k-pop Yoo Seung-jun, qui a abandonné sa nationalité sud-coréenne, pourrait rentrer dans le pays. La Cour suprême a en effet jugé illégal le refus du consulat sud-coréen à Los Angeles de délivrer un visa à cette ancienne vedette de k-pop, cassant ainsi le verdict de la cour d’appel qui avait donné gain de cause à la mission diplomatique.Pour rappel, Yoo, très célèbre dans les années 2000, a opté pour la citoyenneté américaine afin d’échapper au service militaire. Deux ans après, le ministère de la Justice lui a interdit l’entrée sur le territoire sud-coréen.Depuis, cet Américain a mené ses activités de chanteur et d’acteur dans d’autres pays, dont la Chine. En septembre 2015, il a demandé la délivrance d’un visa au consulat de Los Angeles, qui l’a rejetée. Il a alors saisi la justice sud-coréenne sur cette décision.Dans son verdict, la plus haute instance juridique du pays a notamment rappelé que le gouvernement devait accorder un droit de séjour aux étrangers d’origine sud-coréenne qui ont renoncé à la nationalité du pays afin d'éviter le service militaire, lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 38 ans.