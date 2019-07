L’UNC chercherait à inscrire le Japon sur sa liste des « Etats fournisseurs » en cas d’urgence dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Une nouvelle susceptible de susciter l’ire des sud-Coréens. Le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) envisagerait d’inscrire le Japon sur sa liste des « Etats fournisseurs ». Des Etats qui pourront envoyer leurs contingents et équipements militaires en cas d’urgence dans la péninsule.Si les Etats-Unis, qui dirigent le commandement, parviennent à un accord en ce sens avec Tokyo, celui-ci pourra dépêcher dans la péninsule ses forces d’autodéfense sous le drapeau de l’Onu.A en croire des sources gouvernementales sud-coréennes, les USA cherchent en ce moment à élargir le rôle de l’UNC dans la région, et dans cette optique, ils espèrent que le Japon fera partie des « Etats fournisseurs », dont le nombre s’élève actuellement à 18. L’administration Trump n’a pas encore officialisé ce projet, en considération du sentiment antijaponais en Corée du Sud. L’archipel accueille d’ailleurs plusieurs bases militaires du commandement.Toujours selon les mêmes sources, Washington aurait aussi demandé à l’Allemagne de s’inscrire sur la liste. Le pays européen avait envoyé des équipes médicales lors de la guerre de Corée.A ce propos, le commandement des forces américaines stationnées dans le sud de la péninsule a écrit, dans un document annuel publié aujourd’hui, que l’UNC et le Japon coopéreront en matière de soutien des effectifs nécessaires en cas de crise. C’est la première fois que cette publication en fait état.Or, l’initiative en question risque de faire réagir non seulement la Corée du Sud, mais aussi son voisin du Nord, la Chine et la Russie. Le ministère sud-coréen de la Défense y a aussitôt manifesté son opposition.