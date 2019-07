Chute de 45 % des IDE effectués en Corée du Sud au 1er semestre

Photo : YONHAP News

Conséquence du ralentissement économique mondial. Les investissements directs étrangers (IDE) effectués et promis en Corée du Sud au premier semestre 2019 ont chuté respectivement de 45,2 % et de 37,3 % en glissement annuel, en totalisant 5,61 milliards et 9,87 milliards de dollars.Par pays, en raison du conflit commercial avec les Etats-Unis, les IDE en provenance de Chine ont connu la baisse la plus importante, avec un recul de 86,3 % du montant des promesses, à 300 millions de dollars, et de 90 % des investissements réalisés, avec 70 millions de dollars.Arrive ensuite le Japon, dont le montant des IDE déclarés a reculé de 38,5 % à 540 millions de dollars, et celui des IDE effectifs de 51,2 % à 330 millions de dollars. Ce recul serait notamment attribuable aux récentes restrictions sur les exportations vers la Corée du Sud et à la préparation des Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2020.Idem pour l’Union européenne, dont les promesses ont baissé de 41,5 % avec 2,68 milliards de dollars, et les concrétisations de 12,8 % avec 2,92 milliards de dollars.En revanche, les IDE promis par les Etats-Unis ont progressé de 3,1 % avec 3,11 milliards de dollars, alors que ceux réalisés ont dégringolé de 65,8 % pour atteindre 630 millions de dollars.