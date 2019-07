Le SMIC horaire pour 2020 est fixé à 8 590 wons

Photo : YONHAP News

Le salaire minimum est fixé à 8 590 wons de l’heure pour l’année prochaine, l’équivalent de 6,5 euros. Il s’agit d’une progression de 2,9 % par rapport à 2019. Un smicard peut ainsi toucher 1 795 310 wons, soit environ 1 380 euros par mois, pour 209 heures de travail.Le chemin pour y parvenir était semé d’embûches. La Commission du salaire minimum a dû mener des tractations de 16h30 hier jusqu’à 5h30 ce matin. En tout, 13 rounds de pourparlers ont été tenus, un de plus que prévu.Mercredi dernier, les syndicats et le patronat ont avancé respectivement 9 570 wons et 8 185 wons pour la première proposition, soit 7,3 euros et 6,3 euros. Mais les commissaires de l’intérêt public ont préconisé un accroissement d’un pourcentage à un chiffre, ce qui a joué un rôle crucial pour trouver un accord.La commission est composée de neuf représentants des employeurs, neuf des travailleurs et neuf de l’intérêt général. L’opinion de ces derniers aurait particulièrement influencé le vote de cette année.