Séoul et Washington s’entretiennent pour la reprise des discussions de travail nord-coréano-américaines

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon a rencontré, hier à Berlin, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun. Des pourparlers visant à rétablir les discussions de travail entre Pyongyang et Washington.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, les deux hommes ont échangé sur les changements positifs dans la péninsule, notamment la récente rencontre surprise entre les dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis sur la frontière intercoréenne qui a donné un nouveau souffle à leur dialogue.Les deux parties se sont également engagées à coopérer étroitement pour relancer les réunions de travail nord-coréano-américaines dans les plus brefs délais. Ce afin de réaliser leurs objectifs communs que sont la dénucléarisation complète de la péninsule et l’installation de la paix permanente.