Coup d’envoi des Championnats du monde de natation de Gwangju

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui débutent les Championnats du monde de natation de Gwangju, qui vont durer jusqu’au 28 juillet dans cette ville du sud-ouest du pays. Le slogan de cette édition est « Plonger dans la paix » (Dive into peace).Afin de marquer l’inauguration de la compétition, des eaux venant de plus de 100 pays seront versées dans la fontaine de la place de la Démocratie du 18 mai, située au centre de la ville.Même avant la cérémonie, prévue ce soir, les éliminatoires du plongeon tremplin 1 m individuel hommes et de natation synchronisée technique solo vont se dérouler. Deux plongeurs sud-coréens, Woo Ha-ram et Kim Young-nam, et l'une de leurs compatriotes nageuses, Lee Ry-yeong, vont tenter de se qualifier pour la finale.Selon le comité organisateur, 5 128 nageurs venus de 194 pays participeront aux 76 épreuves dans six disciplines, soit une ampleur inédite dans l’histoire de cet évènement sportif.