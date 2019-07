Kang Kyung-wha s’entretient avec le président de la Commission de l'Union africaine

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères s’est rendue hier à Addis-Abeba, en Ethiopie, dans le cadre de sa tournée dans trois pays africains. Kang Kyung-wha y a rencontré Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), de manière à renforcer leur partenariat.Les deux interlocuteurs ont discuté des circonstances actuelles de l’Afrique, comme la mise en place d’une zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que des derniers développements dans la péninsule coréenne. Ils se sont également engagés à développer la coopération entre les jeunes en paraphant un protocole d’entente. La Fondation Corée-Afrique, sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, servirait d’intermédiaire dans ces échanges.La chef de la diplomatie s’est également entretenue avec le commissaire à la paix et à la sécurité et celui au commerce et à l’industrie de la CUA.Kang s’envolera aujourd’hui pour le Ghana, sa deuxième destination.