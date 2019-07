Météo : des averses éparses aux quatre coins du pays

Photo : YONHAP News

Faut-il sortir ou non le parapluie aujourd'hui ? Telle est la difficile question qu'ont dû se poser nombre de sud-Coréens ce matin avant de partir travailler. Et pour cause, les prévisions sont particulièrement incertaines ce vendredi.La pluie pourrait tomber cet après-midi entre 15h et 18h dans l'est de la province de Gyeonggi et l'ouest du Gangwon. Quant à la capitale et les provinces de Chungcheong, dans le centre du pays, quelques gouttes sont attendues à partir de 21h. Si tout se passe comme prévu.