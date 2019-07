La commission parlementaire chargée des transports examine les textes sur le covoiturage et la rémunération des chauffeurs de taxi

Photo : YONHAP News

Les projets d’amendement sur le covoiturage et la rémunération des chauffeurs de taxi viennent d’être entérinés lors de la réunion générale de la commission du territoire et des transports à l’Assemblée nationale.Le premier texte consiste à autoriser le covoiturage pendant les heures de pointe le matin entre 7h et 9h puis en soirée de 18h à 20h.Le deuxième stipule de rémunérer les conducteurs de taxi en salaire. Selon le système actuel, ils doivent reverser un montant fixe de leur recette à leur entreprise. Le dispositif sera mis en œuvre progressivement sur cinq ans dans toutes les collectivités locales. La municipalité de Séoul prendra l’initiative en 2021.Ces propositions de loi font suite à l’entente de la commission de la négociation entre les taxis et les acteurs du partage de véhicules. Elles seront déposées la semaine prochaine à la session plénière.La ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports s’est félicitée que cette loi viendra en aide aux chauffeurs de taxi et contribuera à améliorer l’offre de transport à la population sud-coréenne.