L’allocation enfant sera désormais versée jusqu’à l'âge de sept ans

Photo : YONHAP News

Tous les parents d’enfants âgés de moins de sept ans pourront toucher une allocation à partir du 25 septembre.Le ministère de la Santé a relevé d’un an l’âge maximum. Ainsi, près de 2,76 millions d’enfants seront désormais concernés par cette prestation, soit 400 000 de plus qu’il y a trois mois. Le montant s’élève à 100 000 wons par mois, soit 77 euros.Cette somme est versée depuis avril à l’ensemble de cette classe d’âge, contrairement au passé où les 10 % des foyers les plus riches en étaient exclus.Pour empocher cette somme, les parents doivent déposer une demande à la mairie ou par Internet.