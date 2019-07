Ortagus : Washington déploie tous les efforts pour renforcer les relations triparties avec Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a déclaré hier, heure locale, qu’il allait faire tout son possible afin de renforcer les relations trilatérales avec la Corée du Sud et le Japon, en les qualifiant d'« alliés et amis ».Plus précisément, la porte-parole du département, Morgan Ortagus, a assuré que son pays et son département allaient s'activer sur la scène publique comme en coulisses. Et d’ajouter que les trois alliés partagent des intérêts communs et des informations sur les défis majeurs de la région et du monde entier.Interrogée sur la perspective de la tenue d'une réunion entre les trois chefs de la diplomatie en marge du Forum régional de l'Asean (ARF), prévu du 1er au 3 août à Bangkok, en Thaïlande, elle s’est gardée de donner une réponse précise tout en indiquant que Washington maintenait des consultations quotidiennes sur ce sujet avec leurs deux alliés via les ambassades.