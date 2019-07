Selon le gouvernement, les facteurs économiques extérieurs s'aggravent

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a estimé que les facteurs extérieurs de l’économie du pays se détérioraient et que les exportations et les investissements n’arrivaient pas à reprendre, malgré une légère progression de la consommation.Dans sa revue mensuelle « Tendances économiques » publiée aujourd’hui, le ministère des Finances a jugé que les incertitudes persistaient en raison des conflits commerciaux entre Washington et Pékin, du ralentissement économique mondial ainsi que de la mauvaise performance des semi-conducteurs.En effet, en mai, les exportations de produits « made in Korea » poursuivaient leur baisse depuis sept mois, en accusant une chute de 13,5 % en glissement annuel. Les investissements dans les équipements ont eux aussi reculé de 8,2 % et ceux dans la construction de 0,3 % en un mois.Cependant, la consommation s’est retrouvée dans le vert, en juin, avec une progression de 0,9 %. Et les marchés financiers ont fait preuve de stabilité avec une hausse des actions des entreprises locales et une appréciation de la monnaie sud-coréenne par rapport au dollar américain.Quant à l’emploi, le nombre de ceux qui ont trouvé un travail a progressé, le mois dernier, de 281 000 par rapport à l’an dernier, en particulier dans le secteur des services.