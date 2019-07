Rallonge budgétaire : lancement du débat à l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale entame aujourd’hui le débat sur le projet d’additif budgétaire de l’ordre de 6 700 milliards de wons, environ 5,1 milliards d’euros.Au cours de sa 1ère réunion, la commission chargée de l’examen du budget va interroger le Premier ministre Lee Nak-yon et le ministre des Finances Hong Nam-ki.Le Minjoo, le parti au pouvoir, souhaite ajouter au projet initial quelque 300 milliards de wons, l’équivalent de 226 millions d’euros, pour faire face aux restrictions de Tokyo sur les exportations vers la Corée du Sud.En face, le Parti Liberté Corée (PLC) affirme qu’il examinera scrupuleusement le texte pour identifier les dépenses démagogiques visant à s’attirer la faveur de la population, et qu’il donnera la priorité aux crédits afin d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles, telles que les feux de forêt dans la province de Gangwon et le séisme survenu dans la ville de Pohang.De son côté, le Bareun-Avenir demande la suppression de 3 600 milliards de wons qui nécessitent l’émission de bons du Trésor.La commission organisera lundi une nouvelle séance de questions vis-à-vis du gouvernement, avant de passer le texte au vote vendredi prochain. Une fois le projet adopté en commission, les partis rivaux ont convenu de le traiter le jour même à la séance plénière du Parlement.