Le NSC propose une enquête sur Séoul et Tokyo concernant la violation du contrôle des exportations

Photo : KBS News

Le Conseil de sécurité nationale (NSC) a proposé une enquête de son groupe d’experts ou d’un organisme international sur Séoul et Tokyo afin de vérifier l’affirmation du Japon. Celui-ci avait dénoncé la Corée du Sud pour négligence dans le contrôle des exportations de matériaux stratégiques. Cette annonce a été faite aujourd’hui par le directeur adjoint du NSC lors d’un briefing à la Maison bleue.Selon Kim You-geun, Séoul a toujours respecté les sanctions imposées à Pyongyang et a mis en œuvre les résolutions de l’Onu en vue d’accélérer la dénucléarisation de la péninsule. De plus, le pays a exercé un contrôle sévère selon les régimes multilatéraux de contrôle des exportations. Ils ont permis d’identifier près de 150 cas illicites ces quatre dernières années.L'officiel sud-coréen a regretté les critiques infondées de hauts responsables japonais et affirmé que si elles étaient démenties par l’investigation, Tokyo devrait alors s’excuser et retirer ses restrictions commerciales. Il a ajouté que l’enquête devra porter également sur le Japon.