Les restrictions sur les exportations japonaises seront abordées lors du Conseil général de l'OMC

Photo : KBS News

Le dossier lié aux restrictions à l’exportation imposées par le Japon contre la Corée du Sud fera partie de l’ordre du jour d'une réunion du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui se déroulera les 23 et 24 juillet à Genève, en Suisse. C’est ce qu’a été confirmé par un responsable du ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie. Le Conseil général est l'organe de décision suprême de l'OMC et réunit des ambassadeurs des 164 pays membres.Séoul va exiger le retrait de cette sanction économique en soulignant son impact négatif sur le commerce international. Face à cette nouvelle, la presse nippone estime que les deux pays voisins mèneront une rude bataille afin de bénéficier du soutien de la communauté internationale.Le quotidien Asahi Shimbun a qualifié le contrôle d'exportations par Tokyo de « mesure radicale » qui affecte aussi bien les entreprises sud-coréennes que japonaises. Quant au Nihon Keizai Shimbun, il a établi un pronostic pessimiste en raison de l’important écart de position entre les deux camps. Selon le journal, il faudra attendre plus d’un an pour connaître le jugement de l’OMC.Rappelons que le conflit autour du blocage par Séoul de l’importation de produits de la mer pêchés près de Fukushima a été tranché après quatre ans de bataille judiciaire.