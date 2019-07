L'Onu pointe du doigt l'importation de produits japonais par la Corée du Nord

Photo : KBS News

Le Japon exporterait depuis plusieurs années vers la Corée du Nord des produits concernés par les sanctions internationales. C’est ce que révèlent dix rapports déposés au Conseil de sécurité de l’Onu depuis 2010 par un groupe d’experts chargé du suivi des sanctions imposées à l’encontre du pays communiste.Par exemple, des antennes radar commerciales « made in Japan » ont été installées dans des navires militaires nord-coréens et utilisées lors de tirs de missiles en février 2015.Le groupe d'experts a également identifié qu’une caméra et un récepteur radio retrouvés dans un drone nord-coréen qui s’est écrasé en mars 2014 sur l'île sud-coréenne de Baengyeong en mer Jaune étaient des produits japonais.Les sociétés nipponnes ont massivement vendu des produits de luxe vers Pyongyang malgré l’interdiction du Conseil de sécurité des Nations unies. On peut citer, entre autres, 18 berlines de luxe Mercedes-Benz et Lexus, 10 000 cigarettes, de l’alcool et d’importantes quantités de cosmétiques.En 2010, la valeur des produits de luxe que le royaume ermite a importés depuis l’archipel via la Chine est estimée à 2,6 milliards de wons, environ 1,9 million d’euros. Entre 2008 et 2009, quelque 7 000 ordinateurs portables fabriqués au Japon ont atterri au Nord.Le groupe est composé de huit experts issus des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l’Onu ainsi que de la Corée du Sud, du Japon et de Singapour. Chaque année, il publie un rapport énumérant les violations des sanctions internationales imposées au régime de Kim Jong-un.