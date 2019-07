Le Parti de la justice choisit sa nouvelle patronne

Photo : YONHAP News

Sim Sang-jung est devenue la nouvelle présidente du Parti de la justice, une petite force progressiste. Lors d'un vote samedi, elle a obtenu 83,58 % des voix contre son rival, Yang Kyung-kyu, l'ancien vice-président de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU). Les partisans ont ainsi jeté leur dévolu sur un leader populaire plutôt que sur le nouveau venu, à un an des législatives. Elle avait dirigé la formation de 2015 à 2017.Lors du discours d'acceptation de son deuxième mandat, Sim a confirmé sa volonté de réformer et d'étendre l'organisation du parti, afin de faire entendre non seulement la voix de ses 50 000 membres, mais également celle des 3 millions de sympathisants.La nouvelle patronne s'est également engagée à travailler davantage sur les dossiers économiques et à lutter contre la bipolarité de la scène politique. Elle n'a pas oublié non plus d'assurer qu'elle mènerait à son terme la réforme électorale.