Lee Nak-yon en tournée dans quatre pays pour promouvoir la « nouvelle politique du Nord »

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre s'est envolé hier pour une tournée dans quatre pays d'Asie et du Moyen-Orient. Sa première étape est le Bangladesh, où il s'entretiendra avec son homologue Sheikh Hasina pour renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines dont la sécurité, l'économie et la culture.Lee Nak-yon sera ensuite accueilli par le président bangladais Abdul Hamid, avant de participer au forum économique Séoul-Dacca et de visiter les sites de projets de coopération initiés par des industriels sud-coréens ou l'agence sud-coréenne de coopération internationale(Koica).Le chef du gouvernement quittera le pays d'Asie du Sud le 15 juillet pour se rendre au Tadjikistan, au Kirghizistan et au Qatar.