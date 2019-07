BTS donnera en octobre un concert à ciel ouvert en Arabie saoudite

Photo : YONHAP News

Les Bangtan Boys se produiront pour la première fois en Arabie saoudite en octobre prochain.Sur son site officiel, le boys band sud-coréen mondialement connu a ajouté hier un nouveau lieu à sa tournée internationale baptisée « Love Yourself : Speak Yourself ».Ce concert inédit aura lieu le 11 octobre au stade « King Fahd » qui peut accueillir environ 70 000 spectateurs. Il s’agit du premier spectacle en plein air donné par un artiste non arabe dans le royaume. Celui-ci autorise depuis septembre 2017 les femmes à se rendre dans un stade.Un autre boys band du pays du Matin clair, Super Junior, était déjà devenu le premier groupe populaire asiatique à se produire dans une salle de concert. C'était les 12 et 13 juillet au stade Roi-Abdallah de Djeddah, la deuxième ville d'Arabie saoudite.