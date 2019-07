Washington propose à Pyongyang de tenir des réunions de travail cette semaine

Photo : YONHAP News

A en croire des sources diplomatiques, les Etats-Unis ont suggéré à la Corée du Nord de tenir cette semaine des négociations sur la dénucléarisation. Le pays communiste n'a pas encore donné sa réponse.Effectivement, le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont mis d'accord pour reprendre les négociations de dénucléarisation au niveau des groupes de travail lors de leur rencontre improvisée le 30 juin à la frontière intercoréenne.Washington souhaite leur reprise la semaine prochaine au plus tard, pour que le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho aient une rencontre plus fructueuse en marge du Forum régional de l'Asean (ARF), prévu du 1er au 3 août à Bangkok, en Thaïlande.La délégation américaine sera toujours représentée par le représentant spécial du département d'Etat Steven Biegun alors que celle d'en face sera sera conduite par le nouveau négociateur en chef, Kim Myong-gil, ex-ambassadeur au Vietnam.Pour les Etats-Unis comme pour la Corée du Sud, il convient d’abord de s’accorder avec le Nord sur la définition du terme « dénucléarisation » avant toute négociation. Or, l'Etat ermite a lui proposé un processus progressif, avec le démantèlement de son site nucléaire de Yongbyon en contrepartie de l'adoucissement des sanctions. Une divergence de vue qui pourrait empêcher le déroulement accéléré du dialogue.