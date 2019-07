Sommet entre les présidents sud-coréen et israélien à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue israélien Reuven Rivlin s'entretiennent aujourd'hui à Séoul. Il s'agit du premier chef d'Etat israélien à se rendre au pays du Matin clair depuis 2010. C'est en 1962 que les deux pays ont noué des relations diplomatiques.Les discussions porteront sur l'accord de libre-échange bilatéral dont les négociations sont en cours, tout comme sur les échanges culturels et humains. Elles seront suivies par la signature de protocoles d'entente.Le pays du Moyen-Orient excelle dans les technologies fondamentales de la 4e révolution industrielle. Il se place en tête en matière de ressources humaines, d’investissements dans la recherche et le développement et de nombre de sociétés par habitant.Le pays du Matin clair a déjà accueilli le roi du Qatar en janvier, le prince héritier des Emirats arabes unis en février et le prince héritier saoudien en juin. A travers ce sommet Séoul-Jérusalem, la Cheongwadae entend ouvrir davantage les horizons diplomatiques vers cette région du monde.