La Corée du Nord lance un programme touristique aux monts Geumgang pour les étrangers

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord cherche à promouvoir le tourisme face aux sanctions internationales qui pénalisent son économie. Un produit touristique aux monts Geumgang a été dévoilé aujourd’hui sur le site Internet de propagande nord-coréen DPRK Today.Ce programme de quatre jours valable entre fin juillet et fin novembre comprend quatre principales destinations, dont les rochers de Manmulsang, les chutes de Guryong et la côte de Haegeumgang. Diverses activités comme la randonnée, la pêche et une cure thermale y sont proposées.Ainsi, le régime de Kim Jong-un cherche à obtenir des devises étrangères en attirant les touristes internationaux. Un programme similaire a déjà été lancé en avril 2018 par Kumgangsan International Travel, une agence touristique de l'Etat ermite.Cette agence de voyage destinée aux étrangers a été fondée par le régime nord-coréen dans le but de valoriser les atouts touristiques des monts Geumgang. Le pays communiste a même adopté en mai 2011 une loi destinée à faire de ce lieu une zone touristique spéciale.Le circuit touristique présenté par Pyongyang est identique à celui développé autrefois par Hyundai Asan, l'opérateur sud-coréen des excursions dans cette montagne pittoresque jusqu’à leur suspension en 2008.