Séoul et Dacca s'engagent à élargir leur coopération bilatérale

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen et son homologue bangladaise se sont réunis hier, heure locale, à Dacca, afin de chercher à élargir la collaboration bilatérale sur les investissements, le développement, le commerce et l'éducation.Lors de son discours liminaire, Lee Nak-yon a salué la croissance économique fulgurante du Bangladesh dont le taux de croissance atteindra 8 % cette année. En réponse, Sheikh Hasina a souligné que la Corée du Sud était un exemple à suivre, ainsi que l'un des grands pays partenaires de la nation d'Asie du Sud.Lee a demandé à son interlocuteur le soutien gouvernemental à la pénétration des entreprises sud-coréenne sur le sol bangladais, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication. Et Hasina de répondre que son gouvernement, favorable aux activités industrielles et à l'ouverture du marché, s'attendrait à des investissements de masse dans la zone économique spéciale.Les échanges entre Séoul et Dacca ont atteint, en 2018, 1,58 milliard de dollars, dont 1,24 milliard représentent les exportations sud-coréennes vers le Bangladesh.