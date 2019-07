La Corée du Sud va accueillir un centre international pour le patrimoine documentaire de l’Unesco

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen et l'Unesco ont signé vendredi dernier, heure locale, au siège de l'Unesco à Paris, un accord pour l'établissement du centre international pour le patrimoine documentaire (ICDH). C'est à la 39e session de la conférence générale de l’institution onusienne en 2017 qu'a été décidée l'ouverture de ce centre à Cheongju, à environ 140 km au sud de Séoul.L'accord signé la semaine dernière stipule les missions, l'organisation et les recettes du centre, ainsi que la coopération entre la Corée du Sud et l'Unesco. L'établissement devra donc s'assurer du suivi des patrimoines inscrits (427 inscrits actuellement), des recherches, de l'éducation et du développement des politiques.Son financement sera assuré par le ministère sud-coréen de l'Intérieur et sa gestion confiée aux Archives nationales de Corée (NAK).L'ICDH deviendra la cinquième institution sous les auspices de l'Unesco que le pays du Matin clair accueille, après le centre du patrimoine culturel immatériel dans la région Asie-Pacifique ou le centre international des arts martiaux.