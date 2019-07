Le moral des entrepreneurs en baisse au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

L'indice BSI qui reflète la confiance des industriels a de nouveau baissé après une hausse au deuxième trimestre. L'indice du moral des entrepreneurs pour le troisième trimestre a chuté de 14 points pour s'établir à 73. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui une enquête menée par la Chambre de commerce et d'industrie de Corée auprès de quelque 2 300 entreprises.Pour rappel, un chiffre inférieur à 100 signifie que les entreprises ayant une opinion négative quant à la reprise de leurs activités sont majoritaires.Plus précisément, l'indice de confiance a atteint 88 pour les exportateurs, alors qu'il n'a enregistré que 70 pour les entreprises dont les débouchés se trouvent confinés au territoire national.Par industrie, excepté la technologie de précision médicale (117), la plupart des secteurs étaient sous le seuil de 100. L'automobile, l'acier et les équipements électriques étaient les plus mauvais élèves avec une note inférieure à 70.Selon la Chambre de commerce, ce climat morose serait dû à la diminution continue des exportations et au conflit commercial prolongé entre les Etats-Unis et la Chine.