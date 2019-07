Universiade d’été 2019 : la Corée du Sud termine 5e

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s'est classée au cinquième rang à l'Universiade d'été 2019, qui s’est tenue du 2 au 14 juillet à Naples. Elle a engrangé un total de cinquante médailles : 17 en or, 17 en argent et 16 en bronze. Le Japon, la Russie et la Chine se hissent sur les trois marches du podium.Le pays du Matin clair s'est illustré en taekwondo, en escrime et au tir à l'arc, des disciplines traditionnellement fertiles en médailles. A titre d'exemple, l'équipe sud-coréenne d'escrime a récolté trois médailles d'or, une d'argent et trois de bronze. Un record dans la discipline.