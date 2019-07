Sommet entre les présidents sud-coréen et israélien à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et son homologue israélien se sont entretenus aujourd'hui à la Maison bleue sur les relations bilatérales et la situation de la péninsule et du Moyen-Orient.Moon Jae-in a fait part à son interlocuteur des résultats de la rencontre tripartite entre les deux Corées et les Etats-Unis, avant de demander le soutien et la coopération de l'Etat d'Israël à l'établissement d'une paix durable sur la péninsule. A son tour, Reuven Rivlin a salué les efforts de son hôte destinés à asseoir la paix dans la région, et confirmé son soutien à cette démarche.Sur le volet économique, les deux dirigeants se sont félicités de l'évolution des échanges bilatéraux, qui ont atteint l'an dernier 2,7 milliards de dollars, un record historique. Ils se sont aussi engagés à accélérer les négociations en vue d'un accord de libre-échange.Qui plus est, les deux chefs d'Etat se sont mis d'accord pour renforcer la coopération dans les industries telles que l'intelligence artificielle, le véhicule à conduite autonome et les réseaux mobiles de 5e génération.Le sommet a été suivi par la signature de protocoles d'entente sur les échanges dans l'éducation supérieure et l'économie de l'hydrogène.