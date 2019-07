Photo : YONHAP News

Morosité et tristesse se sont donné rendez-vous dans le ciel de la péninsule coréenne cette semaine. Aujourd'hui, la pluie a touché la majeure partie du pays, hormis les régions côtières. Même programme demain.Côté températures, on enregistrait à 15h 25℃ à Séoul, 26℃ à Daegu, 27℃ à Chuncheon et enfin 23℃ à Daejeon.