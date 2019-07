Un fabricant japonais dépose une plainte anti-dumping contre 15 entreprises sud-coréennes aux Etats-Unis

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, le géant japonais des outils Kyosera Senco a porté plainte auprès du département du Commerce et de la Commission du commerce international (USITC) contre quelque 140 fabricants de pays tiers. Parmi eux, 15 entreprises sud-coréennes, dont Peace Korea. Il leur a été reproché de vendre des agrafes à un prix inférieur à celui du marché.Selon la firme nippone, ses concurrents sud-coréens ont fixé une marge de dumping entre 10,23 % et 14,25 %. L’an dernier, ils ont exporté leurs produits vers les USA pour une valeur d’environ 6,87 millions de dollars. Ils sont alors les seconds exportateurs de l’attache métallique en question, après les Chinois, mais devant les Japonais.La plainte anti-dumping a été déposée le 6 juin, un peu plus de trois semaines avant que Tokyo n’annonce le durcissement de ses règles en matière d'exportation de matériaux de haute technologie vers Séoul. Pour le moment, on ne peut pas établir de lien entre ces deux mesures.