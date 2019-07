Le Premier ministre s’engage contre l'insécurité en Corée du Sud durant sa visite au Tadjikistan

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre s’est engagé à ne pas donner une image négative de son pays à l’étranger en raison de l’insécurité ou des troubles sociaux. C’est ce qu’il a déclaré hier devant les expatriés sud-coréens installés au Tadjikistan.La Corée du Sud et le Tadjikistan ont établi leurs relations diplomatiques en 1992. Lee Nak-yon est le premier chef du gouvernement de Séoul à visiter ce pays d’Asie centrale.Le Premier ministre a également souligné que la tension militaire intercoréenne avait considérablement baissé et que les deux Corées avaient engagé des discussions en vue de la dénucléarisation et de l’installation de la paix dans la péninsule. Il n'a pas oublié non plus d'exprimer son souhait de voir les échanges bilatéraux se multiplier pour une meilleure coopération dans l’avenir. Il a demandé aux expatriés sud-coréens de jouer un rôle intermédiaire pour y parvenir.Lee, qui effectue actuellement sa tournée en Asie centrale et en Asie du Sud-Ouest depuis le 13 juillet, se dirigera demain au Kirghizistan.