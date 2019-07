Le secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Asie orientale et le Pacifique en visite à Séoul

Photo : YONHAP News

Le nouveau secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Asie orientale et le Pacifique David Stillwell est attendu ce soir à Séoul après un déplacement à Tokyo.Demain, il sera reçu par le président Moon Jae-in. Il s’entretiendra aussi avec la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha et le négociateur nucléaire Lee Do-hoon.La position qu’il prendra lors de ces rencontres à l’égard des restrictions japonaises sur les exportations vers la Corée du Sud sera scrutée avec une attention particulière. D’autant plus que les Etats-Unis ont annoncé leur intention d’intervenir dans ce conflit commercial entre leurs deux principaux alliés asiatiques.