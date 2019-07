Près d'un nord-Coréen sur deux souffre de malnutrition

Photo : YONHAP News

Près de la moitié des nord-Coréens ont été sous-alimentés en 2018. C’est le chiffre publié dans un récent rapport international.Radio Free Asia (RFA) a cité aujourd’hui le résultat d’une étude annuelle rendu public hier par cinq organismes onusiens, dont l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Selon ce rapport, 47,8 % de la population du pays communiste, à savoir 12,2 millions de personnes, ont souffert de malnutrition entre 2016 et 2018.La dénutrition ne cesse de gagner du terrain au Nord, où la part des habitants sous-alimentés a atteint 35,4 % entre 2004 et 2006 et 43 % entre 2015 et 2017.Selon RFA, il n’existe que trois pays au monde où le taux de malnutrition dépasse celui de la Corée du Nord. Il s’agit de la République centrafricaine (59,6 %), du Zimbabwe (51,3 %) et d’Haïti (49,3 %).Le rapport onusien a également signalé que le taux d'insuffisance pondérale et celui de retard de croissance étaient respectivement de 2,5 % et de 19,1 % chez les enfants nord-coréens âgés de moins de 5 ans.