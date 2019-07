Hwang Kyo-ahn propose une rencontre entre Moon Jae-in et les chefs des cinq principales formations

Photo : YONHAP News

Le patron du Parti Liberté Corée (PLC) a fait volte-face pour proposer une réunion entre le président Moon Jae-in et les chefs des cinq principales formations de l’Hémicycle, y compris lui-même. Hwang Kyo-ahn a fait une telle offre hier, proposant de discuter ensemble des mesures à prendre face aux représailles économiques du Japon.Le numéro un de la première force de l’opposition boycottait pourtant une telle rencontre, réclamant un tête-à-tête entre lui et le chef de l’Etat seulement. C’est donc un changement brusque d’attitude. Il aurait voulu profiter de ce contentieux commercial Séoul-Tokyo pour donner l’impression d’être en première ligne pour régler la situation, alors que son leadership au sein du PLC est mis en cause en ce moment.Quoi qu’il en soit, les quatre autres partis saluent unanimement sa proposition. La date de la rencontre est fixée pour le moment à ce jeudi. La question est de savoir si le président de la République et les leaders des cinq formations aborderont aussi les questions autres que la nouvelle règle japonaise.Hier, Hwang Kyo-ahn a réclamé l’envoi d’émissaires spéciaux au Japon et aux Etats-Unis et le remplacement des conseillers de Moon Jae-in ou de ses ministres concernés par la diplomatie.