Les étrangers séjournant plus de six mois dans le pays doivent cotiser à la sécu dès aujourd'hui

Les étrangers qui séjournent plus de la moitié de l’année en Corée du Sud doivent désormais s’affilier à la sécurité sociale, quelle que soit leur nationalité. Le montant de la cotisation est supérieur à 110 000 wons, à savoir environ 83 euros par mois. Dans le cas contraire, ils devront s’acquitter de l’intégralité des frais médicaux.Le dispositif d'affiliation obligatoire à la sécurité sociale chez les étrangers et les ressortissants sud-coréens est entré en vigueur aujourd’hui. Il concerne quelque 400 000 étrangers installés dans le pays du Matin clair.Cependant, les étudiants seront exemptés de cette obligation jusqu’au mois de février 2021. Et les étrangers déjà couverts par le régime d’assurance maladie de leur pays d'origine feront également exception, à condition qu’ils déposent une demande de non-affiliation.