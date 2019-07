Le Minjoo et l’opposition conservatrice s’affrontent toujours au Parlement

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale achèvera vendredi sa session extraordinaire en cours. Cela dit, le parti au pouvoir et les deux forces de l’opposition conservatrice ne sont toujours pas parvenus à un accord sur les projets ou propositions de loi à voter d’ici là. Parmi eux, le projet gouvernemental d’additif au budget, alors que le temps presse pour l’exécuter.La motion de censure déposée par les deux partis de l’opposition, à savoir le PLC et le Bareun-Avenir, contre le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo et leur objection à la confirmation de la nomination du nouveau procureur général Yoon Seok-youl sont les principales raisons de ce désaccord. Sans oublier la convocation par la police de 13 élus PLC soupçonnés d’être impliqués dans les échauffourées suite à la décision de débattre en « fast-track » les réformes électorale et judiciaire. C’était en avril dernier.L’opposition conservatrice demande l’ouverture de la séance plénière jeudi et vendredi pour voter la motion contre Jeong, à qui elle reproche notamment d’avoir tenté d’étouffer le récent incident d’un bateau nord-coréen qui est arrivé dans un port sud-coréen sans être repéré par la Marine.Le Minjoo, la formation de Moon Jae-in, considère cette demande comme une intention cachée de ne pas voter le projet de budget supplémentaire et d’ouvrir une nouvelle session extraordinaire afin de protéger les 13 élus dans le cadre de l’immunité parlementaire. Sachez que celle-ci interdit à la police d’arrêter des députés durant les sessions parlementaires.