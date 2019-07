Moon Jae-in rencontre jeudi les patrons des cinq principales formations du Parlement

Photo : YONHAP News

C’est désormais définitif. La date et les sujets de discussion de la réunion entre le président Moon Jae-in et les patrons des cinq principales forces du Parlement sont décidés. Une réunion qui aura lieu suite à la proposition de Hwang Kyo-ahn, le chef du Parti Liberté Corée, la première formation de l’opposition.Hier, celui-ci a fait un virage à 180 degrés de sorte qu’il accepte maintenant la rencontre à six, au lieu d’un entretien seulement à deux entre lui et le locataire de la Maison bleue.Comme prévu, ce sera jeudi entre 16h et 18h à la Cheongwadae. Et le sujet numéro un de leur conversation portera sur le nouveau litige commercial Séoul-Tokyo et les mesures à prendre. Chaque parti présentera les siennes après s’être fait briefer sur l’état actuel des choses par le gouvernement. Cette décision a été prise après concertation hier et aujourd’hui entre les secrétaires généraux des cinq formations.