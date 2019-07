NYT : Shinzo Abe copie Donald Trump pour limiter le commerce en raison de la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Le New York Times a publié hier un article consacré à la guerre commerciale high-tech entre Tokyo et Séoul, ouverte par les sanctions économiques infligées par le premier au second.Le quotidien américain y écrit que la mesure nippone constitue un défi pour les règles commerciales internationales qui, pendant plusieurs décennies, ont soutenu le commerce et la croissance économique. Il a également indiqué que Shinzo Abe copiait Donald Trump, qui menaçait d’imposer de lourds tarifs douaniers et de restreindre les importations pour des raisons de sécurité nationale.Le journal a également qualifié d’ambiguës les raisons invoquées par le Premier ministre pour appliquer les sanctions contre son voisin sud-coréen. Et d’ajouter qu’Abe est devenu le dernier leader mondial à porter un coup dur au libre-échange.Le NYT a alors évoqué le fait que le pays du Soleil levant a annoncé ses restrictions sur les exportations vers la Corée du Sud deux jours seulement après qu’il a vigoureusement défendu l’ordre commercial global au sommet du G20, tenu à Osaka.